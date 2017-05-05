С помощью портала "Наш город" москвичи решили более 1,7 миллиона проблем

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. С помощью интернет-портала "Наш город" в Москве решено более 1,7 миллиона проблем, сообщает mos.ru. Горожане присылают сообщения о неубранных дворах, сломанных лифтах, ямах на дорогах, об очередях к врачам и многом другом.

"Наш город" работает с 2011 года. На портале уже зарегистрировано больше миллиона человек.

В апреле появилась возможность пожаловаться на стертую дорожную разметку, плохой уход за зелеными насаждениями, неправильную установку летних кафе. Также "Наш город" запустил прием обращений о благоустройстве по программе "Моя улица". С мая на портале вновь открылись темы, связанные с нарушением сроков отключения горячей воды и отсутствием песка в песочницах на детских площадках.

На сообщения горожан ответственные органы власти должны отреагировать в течение восьми рабочих дней.