В 2018 году могут ввести новый ЕГЭ по литературе

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Новая модель ЕГЭ по литературе, в которой исключены задания с короткими ответами и повышены требования к объему сочинения, может быть внедрена в 2018 году, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщал, что Единый государственный экзамен по литературе будет состоять только из творческих заданий, соответствующая модель уже разрабатывается ведомством. Как поясняла министр образования и науки РФ Ольга Васильева, экзамен будет состоять из трёх блоков и появится уже в следующем учебном году.

"В настоящее время проводится новая апробация перспективной модели ЕГЭ по литературе в 44 регионах России, решивших принять в ней участие. В мае апробация будет завершена, и специалисты ФИПИ подведут ее итоги. При положительных результатах предполагается, что перспективная модель ЕГЭ по литературе будет введена в 2018 году", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, изменения, внесенные в модель ЕГЭ по литературе, призваны улучшить ее содержательные и структурные параметры. Из нее исключены задания с кратким ответом, таким образом, экзамен по литературе будет состоять только из заданий, требующих развернутых ответов. Также в новой модели увеличено число заданий по выбору ученика, повышены требования к объёму сочинения, усовершенствованы критерии оценивания развернутых ответов и инструкции.

В ведомстве также отметили, что предварительные итоги обсуждения показали, что подавляющее большинство специалистов поддержали предлагаемые изменения и отметили значительные преимущества новой модели. Были получены отзывы из 23 субъектов РФ, при этом 99% участников обсуждения высказались за внедрение данной модели. В ходе обсуждения были даны предложения о доработке некоторых заданий, структуры модели, инструкции и системы оценивания.

"В августе на сайте ФИПИ будут размещены проекты документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2018 года. С августа по октябрь пройдет широкое обсуждение данных проектов, и будет принято окончательное решение о переходе на новую экзаменационную модель", — добавили в пресс-службе Рособрнадзора.