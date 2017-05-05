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Общество

В 2018 году могут ввести новый ЕГЭ по литературе

12:5805.05.2017
(обновлено: 13:04 05.05.2017)
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© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники ЕГЭ. Архивное фотоУчастники ЕГЭ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Новая модель ЕГЭ по литературе, в которой исключены задания с короткими ответами и повышены требования к объему сочинения, может быть внедрена в 2018 году, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Пробный ЕГЭ по литературе. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщал, что Единый государственный экзамен по литературе будет состоять только из творческих заданий, соответствующая модель уже разрабатывается ведомством. Как поясняла министр образования и науки РФ Ольга Васильева, экзамен будет состоять из трёх блоков и появится уже в следующем учебном году.

"В настоящее время проводится новая апробация перспективной модели ЕГЭ по литературе в 44 регионах России, решивших принять в ней участие. В мае апробация будет завершена, и специалисты ФИПИ подведут ее итоги. При положительных результатах предполагается, что перспективная модель ЕГЭ по литературе будет введена в 2018 году", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, изменения, внесенные в модель ЕГЭ по литературе, призваны улучшить ее содержательные и структурные параметры. Из нее исключены задания с кратким ответом, таким образом, экзамен по литературе будет состоять только из заданий, требующих развернутых ответов. Также в новой модели увеличено число заданий по выбору ученика, повышены требования к объёму сочинения, усовершенствованы критерии оценивания развернутых ответов и инструкции.

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© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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В ведомстве также отметили, что предварительные итоги обсуждения показали, что подавляющее большинство специалистов поддержали предлагаемые изменения и отметили значительные преимущества новой модели. Были получены отзывы из 23 субъектов РФ, при этом 99% участников обсуждения высказались за внедрение данной модели. В ходе обсуждения были даны предложения о доработке некоторых заданий, структуры модели, инструкции и системы оценивания.

"В августе на сайте ФИПИ будут размещены проекты документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2018 года. С августа по октябрь пройдет широкое обсуждение данных проектов, и будет принято окончательное решение о переходе на новую экзаменационную модель", — добавили в пресс-службе Рособрнадзора.

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Общество
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Популярные комментарииВсе комментарии
Исаев Александр
Теперь точно читать вообще прекратят. Будут зубрить варианты ответов на вариации вопросов.
13:04
05.05.2017
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