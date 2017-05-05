С 6 мая в Москве временно изменится несколько трамвайных маршрутов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Несколько московских трамвайных маршрутов будут временно изменены в связи с ремонтом путей, сообщает mos.ru. Нововведения будут действовать в районе Симферопольского бульвара, а также станций метро "Авиамоторная" и "Дмитровская".

6, 7, 8, 13 и 14 мая изменятся маршруты трамваев в районе станции метро "Авиамоторная", трамваи № 32, 43 и 46 пройдут по новым трассам следования. Трамвай № 32 будет следовать в обоих направлениях по Авиамоторной улице. Он перестанет заезжать на Красноказарменную улицу, Авиамоторный проезд и шоссе Энтузиастов при движении к проезду Энтузиастов.

С 6 по 14 мая трамваи не будут ходить на участке от станции метро "Дмитровская" до Соболевского проезда. Трамвай № 27 будет следовать от станции метро "Войковская" до Михалкова, а № 27к отменяется. На период ремонта путей будет введен временный маршрут автобуса № 027 "Метро "Дмитровская" — проезд Черепановых (Михалково)". Он будет следовать от станции метро "Дмитровская" в обоих направлениях по улицам Костякова, Всеволода Вишневского, Тимирязевской, Прянишникова и Михалковской до остановки "Проезд Черепановых".

На Симферопольском бульваре с 6 мая до окончания работ будет отменено движение трамваев на участке от Нагатинской улицы до остановки "Москворецкий рынок". Трамвай № 3 начнет следовать от станции метро "Чистые пруды" до Нагатина. А маршруты трамваев № 16, 49 и ночной маршрут трамвая № 3 отменяются. Вместо них появится временный автобус № 016 "Балаклавский проспект — Серпуховский вал".