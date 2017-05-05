Рособрнадзор лишил лицензии Современную гуманитарную академию

Студенты во время лекции. Архивное фото

Студенты во время лекции. Архивное фото

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю лишил образовательной лицензии Современную гуманитарную академию, сообщила пресс-служба ведомства.

Рособрнадзором на основании определения Верховного суда Российской Федерации приказом ведомства прекращено действие лицензии Современной гуманитарной академии, приостановлено — у Национального института недвижимости и инвестиций, говорится в релизе.

Кроме того, ведомством запрещён приём в Институт права и экономики.

По результатам проверок также Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева лишился государственной аккредитации по направлению "Экономика и управление" (магистратура).

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.