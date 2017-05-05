Якушев: все виды госуслуг должны оказываться через МФЦ

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Все виды государственных услуг, включая замену водительских прав и выплату пособий, в том числе материнского капитала, должны оказываться через систему МФЦ, считает губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Любое пособие, материнский капитал, все, что только возможно, должно получаться через МФЦ. У меня позиция такая — все виды государственных и муниципальных услуг должны оказываться через эти центры… Мы еще не должны забывать о том, что МФЦ — это очень важная система борьбы с коррупционным фактором. Поскольку, когда человек приходит в МФЦ, он не вступает ни в какие отношения с сотрудником, отдал заявление — получил услугу", — сказал РИА Новости Якушев, принявший участие в заседании Госсовета в четверг, на котором, в частности, обсуждались задачи равзития сети МФЦ.

По мнению губернатора, именно к такому формату работы центров необходимо стремиться, "тогда, в частности, и разговоров о коррупции станет меньше".

Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле совместное заседание Государственного совета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Ключевыми темами обсуждения стали вопросы исполнения "майских указов", предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров (МФЦ), независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

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