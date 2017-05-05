В Ивановской области более трех тысяч ветеранов ВОВ получили новое жилье

ИВАНОВО, 5 мая — РИА Новости. В Ивановской области все ветераны Великой Отечественной войны получили новое жилье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В преддверии Дня Победы трое участников Великой Отечественной войны, признанных по состоянию на 1 мая 2017 года нуждающимися в улучшении жилищных условий, получили единовременную денежную выплату на приобретение жилья. Таким образом, в регионе закрыта очередь на обеспечение жильем ветеранов, непосредственно принимавших участие в боевых действиях", — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что с начала года единовременная выплата также предоставлена 18 вдовам участников ВОВ. На эти цели направлены федеральные средства в объеме 23,4 миллиона рублей.

На сегодняшний день в Ивановской области в очереди на жилье остаются 59 членов семей погибших и умерших ветеранов. "До конца года в регион поступят федеральные средства в объеме свыше 33,6 миллиона рублей, что позволит обеспечить жильем более 30 вдов ветеранов", — приводит пресс-служба слова замгубернатора региона Ирины Эрмиш.

Всего с начала действия федерального закона жилищные условия улучшили 3067 ветеранов, проживающих в Ивановской области. На эти цели направлено свыше 2,9 миллиарда рублей.

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