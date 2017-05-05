Якушев: работа единой командой позволила досрочно расселить аварийное жилье

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Кропотливая работа правительства Тюменской области в единой команде с муниципалитетами и строительными компаниями, содействие федеральных органов власти позволили досрочно завершить в регионе программу расселения граждан из аварийного и ветхого жилья, сообщил РИА новости губернатор области Владимир Якушев.

По данным пресс-службы, всего за 2013-2016 годы в Тюменской области было расселено более 147 тысяч квадратных метров аварийного жилья — это 615 многоквартирных домов, в которых проживали более 10 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле совместное заседание Госсовета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Ключевыми темами обсуждения стали вопросы исполнения "майских указов", предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров (МФЦ), независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

"Я считаю, что здесь нужно было работать единой командой, что удалось сделать в нашем субъекте. Понимание вопроса было на всех уровнях. Было очень важно взаимодействовать и с фондом ЖКХ, и с региональным уровнем власти, строительными компаниями, муниципалитетами, потому что непосредственно муниципалитеты на местах занимались расселением, сносом этих домов, сопровождением, регистрацией, оформлением. В том числе очень активно в этом вопросе работали и органы федеральной власти, Росреестр… С задачей мы справились, я доволен результатом, которого достиг регион, потому что действительно программа была достаточно напряженной", — сказал Якушев.

К 1 сентября 2017 года в России должна завершиться программа расселения жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года. В настоящее время 20 российских регионов отстают от плановых показателей по расселению аварийных домов, 14 регионов сработали на опережение и в их числе Тюменская область. Глава государства поручил правительству РФ и регионам с 1 января 2019 года ввести постоянный механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. При этом на переходный период до 2019 года должно быть продлено действие фонда ЖКХ.

Отвечая на вопрос о том, какова предварительная оценка объема ветхого и аварийного жилья в Тюменской области, которое предстоит расселить в случае развития программы, Якушев сообщил, что эта цифра превышает 200 тысяч квадратных метров.

"Речь идет в основном о двух городах области — Тюмени и Тобольске. Необходимый объем инвестиций под эту программу составит около 10 миллиардов рублей. Задача непростая и только при взаимодействии всех сторон можно добиться результатов", — сказал резюмировал губернатор.

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