Пожар на Лубянском проезде осложнил ситуацию на дорогах в центре Москвы

Ликвидация пожара в здании старой постройки в Лубянском проезде в центре Москвы. 5 мая 2017

Ликвидация пожара в здании старой постройки в Лубянском проезде в центре Москвы. 5 мая 2017

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пожар на Лубянском проезде в центре Москвы привел к осложнению дорожной ситуации, сообщили в информационном центре транспортного комплекса российской столицы.

"В настоящий момент значительно затруднено движение по Лубянскому проезду в связи с возгоранием нежилого помещения. В целом, затор растянулся от улицы Солянки до Яузского бульвара. В эти минуты правый ряд на Лубянском проезде в районе дома №19 занят спасательной техникой, проезд автомобилей возможен только по одной полосе", — следует из сообщения.

Объехать данный участок можно по Бульварному кольцу.

Также из-за пожара автобусы и троллейбусы в этом районе следуют по измененному маршруту.

Власти города просят автомобилистов по возможности отказаться от поездок в район Лубянки.