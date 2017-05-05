Выплаты пострадавшим от пожаров в Сибири планируют закончить 6 мая

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Выплаты материальной помощи и компенсаций за утраченное имущество из федерального бюджета пострадавшим от пожаров в Сибири планируется завершить 6 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Выплаты финансовых средств, перечисленных Минфином России, планируется завершить до 6 мая", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что Минфин уже перечислил правительству Бурятии и Иркутской области средства, выделенные резервным фондом правительства РФ для оказания помощи пострадавшим от пожаров. "В течение 4 мая денежные средства переведены на счета подведомственных учреждений социальной защиты в муниципальных образованиях по месту размещения пострадавших граждан Алагирского и Киренского районов Иркутской области, Прибайкальского района Республики Бурятия", — уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило из своего резервного фонда почти 116 миллионов рублей Бурятии и Иркутской области для частичного покрытия расходов по ликвидации последствий природных пожаров.

В результате пожаров в Республике Бурятия, Иркутской области и Красноярском крае 28 апреля сгорели 96 жилых домов, три социально значимых объекта. Гибели людей не допущено. Без крова остались порядка 500 человек. Как сообщил ранее глава МЧС России Владимир Пучков, жилье для погорельцев планируется восстановить до 30 сентября.