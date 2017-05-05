Объявлены торги по благоустройству 16 улиц в Москве

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В столице стартовали торги по выбору подрядчиков, которые благоустроят 16 улиц в рамках программы "Моя улица". Идет поиск исполнителей работ в Каретном Ряду, на площади Тверская Застава, Пречистенке, Котельнической, Гончарной и Пречистенской набережных. Результаты торгов объявят в конце мая — начале июня, сообщает mos.ru.

В этом году в программу "Моя улица" вошло более 80 улиц, бульваров, набережных, площадей. Основной этап стартовал 10 апреля на Бульварном и Кремлевском кольце, Якиманской и Краснопресненской набережных, а в ночь с 16 на 17 апреля работы начались на Садовом кольце.