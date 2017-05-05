СМИ: Лекарства по рецепту могут стать бесплатными для всех россиян

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минздрав РФ предлагает сделать бесплатными лекарства, отпускаемые по рецепту врача, которые сейчас доступны только льготникам, пишет в пятницу газета "Известия".

Планируется, что россияне смогут получать по рецепту врача и без оплаты препараты из списка, который в данный момент разрабатывается, рассказал изданию директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. Пилотный проект может стартовать в 2018 году, а на его реализацию может потребоваться около 500 миллиардов рублей в год.

"Все россияне смогут получать бесплатные лекарства в аптеках по рецепту врача, что сейчас доступно только льготным категориям граждан", — пишет газета.

Сейчас подобный механизм получения лекарств действует для инвалидов, ветеранов войн, детей до трех лет и др. При этом льготникам доступен ограниченный перечень препаратов из утверждаемого раз в год списка. В 2017 году в него вошли, например, инсулин, бромгексин, пирацетам, фенобарбитал и другие, напоминает газета.

Руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина добавила, что "Минздрав допускает, что бесплатные лекарства будут полагаться не всем гражданам, а только ведущим здоровый образ жизни, проходящим диспансеризацию, ответственно относящимся к своему здоровью".

В Минздраве изданию подтвердили, что в настоящий момент данный вопрос обсуждается, но от дальнейших комментариев отказались.