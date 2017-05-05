В Минобороны рассказали о более 50 тысячах неврученных ветеранам ВОВ наград

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сотрудники Центрального архива Минобороны РФ подтверждают сведения о 53,5 тысячи неврученных наград ветеранам Великой Отечественной войны, рассказал начальник архива Игорь Пермяков в интервью газете "Красная звезда".

"На сегодняшний день сотрудниками архива подтверждены сведения о 53 тысячах 573 наградах, которые остаются неврученными", — сказал Пермяков.

По его словам, существует множество причин, почему награда не нашла своего владельца. Например, солдат мог получить ранение и после госпиталя уже не вернуться в свою часть, он мог погибнуть, он мог вернуться не туда, откуда призывался, и так далее.

Пермяков отметил, что в настоящее время поиск ведется с помощью электронной базы наградных материалов. Сотрудники специальной группы, которая занимается неврученными наградами, работают сразу с несколькими базами, пытаясь найти обладателей наград или их родственников.

Начальник архива также напомнил, что существуют несколько онлайн-ресурсов, на которых опубликованы приказы о награждениях, наградные листы, боевые документы. По его словам, появление информационных онлайн-банков значительно облегчило поиски.