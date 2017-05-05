Девушка, играющая на тромбоне — редкость, однако родные и близкие сразу отнеслись к занятию, выбранному Варварой, положительно и с пониманием. А по ходу учебы , упорством и трудолюбием Варвара доказала свою профпригодность, а также верность профессии и выбранному инструменту.