Руденя: Тверская область в срок переселит граждан из аварийного жилья

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Тверская область в срок выполнит программу по расселению граждан из аварийного жилья; к настоящему времени из 8,3 тысяч участников программы в области переселено более пяти тысяч человек, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел совместное заседание Госсовета и комиссии по мониторингу целевых показателей социально-экономического развития России. Одним из вопросов, обсуждавшихся на заседании, стало расселение ветхого и аварийного жилья. К 1 сентября 2017 года в России должна завершиться программа расселения жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года. Всего, по данным на 1 апреля этого года, в РФ, начиная с 2008 года, было расселено более 860 тысяч человек из более чем 13 миллионов квадратных метров жилья, что соответствует 73% выполнения плана по расселению, говорится в материалах к Госсовету. В настоящее время 20 российских регионов отстают от плановых показателей по расселению аварийных домов.

В заседании приняли участие субъекты РФ, губернаторы регионов, в том числе глава Тверской области.

"Задачи стоят очень серьезные, сегодня мы провели консультации с коллегами из федерального центра. Показатели программы корректировать не будем, планируем выполнить их в установленный срок. Правительство региона приняло ряд мер для ликвидации отставания от графика и повышения эффективности реализации программы. В частности, создана рабочая группа, которая ведет контроль качества и объёмов строительства, а также соответствия приобретаемых жилых помещений требованиям, установленным контрактами и действующим законодательством", — сказал Руденя.

Он подчеркнул, что в регионе были найдены решения по каждой отдельной проблемной ситуации первого и второго этапов программы расселения, принимаются меры для завершения переселения граждан в дома, введенные в эксплуатацию в рамках реализации третьего этапа. В четвертом этапе программы участвует 21 муниципальное образование Тверской области.

"Всего подлежит переселить более 1,5 тысяч человек. На текущий момент заключено 57 государственных контрактов на приобретение либо строительство жилых помещений. Это позволит расселить 94 аварийных дома. Особое внимание будет уделяться качеству возводимого жилья", — пояснил Руденя.

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