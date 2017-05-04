С 28 апреля по 9 мая в Москве пройдет фестиваль “Московская весна”

Участники весеннего парада в рамках Пасхального фестиваля во время шествия на Тверском бульваре. Архивное фото.

Участники весеннего парада в рамках Пасхального фестиваля во время шествия на Тверском бульваре. Архивное фото.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Гости фестиваля "Московская весна", который пройдет в столице с 28 апреля по 9 мая в рамках цикла "Московские сезоны", смогут принять участие в мастер-классе по битбоксу и костюмированном параде-флешмобе. Об этом сообщает сайт mos.ru.

5 мая в 19:00 в Новопушкинском сквере пройдет мастер-класс по битбоксу. Принять участие в нем смогут все желающие вне зависимости от уровня музыкальной подготовки.

Мастер-класс проводит участник конкурса "Московская весна a cappella" группа CoffeetimeBand проведет мастер-класс по битбоксу. Гостей площадки научат имитировать голосом звучание различных музыкальных инструментов, а также предложат исполнить всемирно известную рок-композицию "We will rock you” вместе с профессиональными артистами.

"Битбокс — это один из самых ярких трендов в современном акапельном пении", — рассказал руководитель группы CoffeetimeBand Александр Миронов.

Также 5 мая в 17:00 с площадки на Тверском бульваре стартует костюмированный парад-флешмоб. В этом году к параду присоединится участник конкурса "Московская весна a capрella" хор "Русский формат" — лауреат международных фестивалей.

"Мы выступали в Историческом музее Московского Кремля, Мариинском театре, на Поклонной горе и даже в столичном метро. Не обошлось и без сотен благодарственных писем, почетных грамот, дипломов лауреатов международных конкурсов и фестивалей. Нас помнят и ждут снова на таких фестивалях, как Chorus Inside и "Хайнувка” в Польше", — рассказали участники хора.

Яркая процессия пройдет по Тверскому бульвару в сопровождении джазового оркестра New Life Brass имени Тимофея Докшицера. После на Пушкинской площади в 17:30 состоится музыкально-танцевальный флешмоб.

Также в рамках фестиваля "Московская весна" на площадках в центре города посетителей ждут выставки, лекции, экскурсии и концерты.

Все о фестивале "Московская весна" — в спецпроекте mos.ru.