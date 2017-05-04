В Зеленограде открылась секция пожарно-прикладного спорта

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Зеленоградском дворце творчества детей и молодежи открылась секция пожарно-прикладного спорта, где юных пожарных научат преодолевать стометровую полосу препятствий, подниматься по штурмовой лестнице и принимать участие в пожарной эстафете 4 на 100 метров, сообщает сайт mos.ru.

Занятия будут проводить бесплатно два раза в неделю на территории зеленоградской пожарной части № 70. Посещать их могут дети в возрасте от 10 до 17 лет. Записаться в секцию можно на сайте mos.ru в разделе "Услуги и сервисы".