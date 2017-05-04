11 мая в столице откроется музыкальный фестиваль "Звучит Москва — 2017"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. 11 мая в Светлановском зале Московского международного дома музыки откроется XV Московский международный детско-юношеский музыкальный фестиваль "Звучит Москва — 2017". Фестиваль посвящен 870-летию столицы. Об этом сообщает сайт mos.ru.

"В фестивале "Звучит Москва” принимают участие детские и юношеские хоры, фольклорные и инструментальные коллективы”, — сообщила пресс-служба Департамента образования Москвы.

Желающие принять участие в фестивале детские и юношеские музыкальные коллективы, юные вокалисты и композиторы, прислали свыше 800 заявок. 246 из них — от более чем 3800 участников из российских регионов, 35 — от 820 участников из других стран, таких как Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Гонконг, Израиль, Испания, Казахстан, Китай, Латвия, Македония, Сенегал, Сербия, Таиланд, Украина и Швейцария.

Международный детско-юношеский музыкальный фестиваль "Звучит Москва" — один из крупнейших в России смотров детского и юношеского творчества.