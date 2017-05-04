Медицинским учреждениям Северной Осетии спишут долги на 180 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 4 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Задолженность в размере 180 миллионов рублей спишут учреждениям здравоохранения Северной Осетии, чтобы решить возникающие проблемы с оплатой труда медперсоналу, сообщает правительство региона.

По данным правительства республики, поручение реструктурировать долги лечебных учреждений было дано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым по результатам встречи с главой республики Вячеславом Битаровым в конце марта.

"Кредиторская задолженность медицинских организаций накапливалась c 2013 по 2016 годы и составила порядка 180 миллионов рублей. В управление федерального казначейства по республике поступают исполнительные документы на принудительное взыскание сумм просроченной задолженности, что приводит к блокировке лицевых счетов учреждений и приостановке финансовых операций", — говорится в сообщении.

В результате деятельность учреждения здравоохранения парализуется, растет социальная напряженность, связанная с проблемами оказания помощи пациентам и выплаты заработной платы персоналу, отмечают власти. "Теперь, благодаря поддержке федерального центра, ситуация будет нормализована", — отметил Битаров.

Как отмечается, порядок списания долгов обсуждался на встрече Битарова с вице-премьером РФ Ольгой Голодец. —0-