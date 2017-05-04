Ко Дню Победы фестиваль "Московская весна" готовит праздничную программу

Девушка танцует с ветераном Великой Отечественной войны на праздничном мероприятии, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Театральной площади в Москве. Архивное фото.

Девушка танцует с ветераном Великой Отечественной войны на праздничном мероприятии, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Театральной площади в Москве. Архивное фото.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Ко Дню Победы фестиваль "Московская весна" готовит особую праздничную программу. На Новом Арбате пройдет большой концерт детских хоров, в Столешникове переулке — ретроконцерт, в Камергерском переулке — спектакли и литературные чтения, сообщает mos.ru.

Также гостей фестиваля ждут на площади Революции, в сквере у памятника Карлу Марксу и в Камергерском переулке. Здесь 8 и 9 мая будут выступать московские творческие коллективы.

Кроме того в рамках фестиваля будут организованы мастер-классы для детей. Юные москвичи и гости столицы смогут самостоятельно смастерить фотоальбомы и открытки в подарок ветеранам.