Под Ржевом из земли подняли останки более 100 бойцов Красной армии

ВОРОНЕЖ, 4 мая — РИА Новости. Поисковики подняли в Тверской области под Ржевом из земли останки более 100 солдат и офицеров Красной Армии, сообщает правительство региона.

Международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" стартовала в Тверской области 26 апреля. Полевой лагерь разбит неподалеку от деревень Кокошкино и Есемово Ржевского района. Сейчас поисковые отряды проводят эксгумационные работы около урочища Воробьево, деревень Соломино и Знаменское.

"За прошедшее время поисковики подняли из земли останки более 100 солдат и офицеров Красной Армии, имена семерых бойцов установлены", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, запланированы также раскопки в районе деревень Кокошкино и Мончалово. В экспедиции принимают участие более 500 членов поисковых отрядов из 25 регионов России, Казахстана и Германии, а также военнослужащие 90 отдельного специального поискового батальона министерства обороны РФ.

Международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" впервые прошла в Тверской области в прошлом году. В этом году к началу поисковых работ во Ржеве на средства регионального бюджета построено первое в России стационарное хранилище для найденных останков и личных вещей красноармейцев.

Ежегодно в Тверской области поисковые работы ведут более 50 отрядов. За 27 лет представителями поискового движения региона было торжественно захоронено свыше 43 тысяч останков солдат, установлено более 4 тысяч имен без вести пропавших защитников Отечества.

Другие новости региона читайте здесь