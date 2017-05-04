В Мордовии появится новый турмашрут по храмам старейшего города Темников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая — РИА Новости. В старейшем городе Мордовии Темникове планируется создать новый туристический маршрут, который позволит посетить все храмы города, сообщает пресс-служба главы республики.

О планах по созданию Темниковского "Золотого кольца", включающего в себя православные храмы, монастыри и святыни, находящиеся на территории Темниковского района, рассказал руководитель Темниковского района Сергей Кизим на встрече с врио главы Мордовии Владимиром Волковым.

"Темниковское "Золотое кольцо" по праву должно стать одним из маршрутов, формирующих культурный имидж Мордовии, ее туристическую привлекательность. Важно, чтобы маршрут был отработан "под ключ" и востребован не только местными, но и российскими турфирмами. Это — и дополнительные рабочие места для темниковцев, и инфраструктурное развитие бизнеса, и дополнительный импульс развития всего Темниковского района", — сказал Волков, слова которого приводятся в сообщении.

Глава Темниковского района также рассказал о готовящихся в этом году мероприятиях к 200-летию памяти адмирала Российского флота Федора Ушакова, реконструкции и благоустройстве мест, связанных с именем великого флотоводца. В частности, планируется создание мемориального комплекса, включающего в себя усадьбу Ушакова, которая будет воссоздана по сохранившимся эскизам, памятник флотоводцу, Аллею Славы, Музей Ушакова, экспозицию которого планируется расширить и перенести в новое здание. Весь комплекс будет благоустроен и озеленен, построена новая дорога, соединяющая все объекты.

Волков поручил приступить к разработке проектно-сметной документации на возведение мемориального комплекса Ушакова в Темникове, добавляет пресс-служба.

Город Темников известен с 1536 года как русская сторожевая крепость в мордовских лесах. Впервые Темников упоминается в восьмидесятых годах XIV столетия в раздельной грамоте Дмитрия Донского и Олега Рязановского.

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