Телеканалу RT на арабском языке исполняется 10 лет

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Телеканалу RT на арабском языке, который впервые вышел в эфир в мае 2007 года, исполнилось 10 лет. За годы вещания журналисты RT Arabic вели репортажи из горячих точек по всему миру, в том числе из Сирии, Туниса, Ливии, Йемена и Египта, сообщает в четверг пресс-служба канала.

"За 10 лет вещания в прямом эфире арабский RТ сделал огромный прорыв, оставив многих представителей мейнстрима далеко позади. Нас еженедельно смотрят уже 10 миллионов телезрителей в регионе", – рассказала руководитель арабского вещания RT Майя Манна, слова которой приводятся в сообщении.

По данным исследования Ipsos, каждую неделю 10 миллионов человек смотрят RT на Ближнем Востоке и на Севере Африке. В социальных сетях YouTube и Facebook RT Arabic опережает арабоязычные версии BBC, CNN, Sky News, Deutsche Welle, France 24 и Al Hurra.

За десять лет вещания корреспонденты RT Arabic сделали сотни репортажей из горячих точек, напоминают на канале. "Во время "арабской весны" RT едва ли не единственным из международных СМИ предупреждал о возможных рисках, которые несут с собой государственные перевороты в странах Ближнего Востока. Работая на линии фронта, журналисты RT неоднократно попадали под обстрел. В ноябре 2015 года корреспондент RT Arabic Саргон Хадая был ранен в Сирии в результате разрыва снаряда, выпущенного боевиками. Журналисты телеканала также попадали под обстрелы в сирийских городах Дамаск, Алеппо, Дараа и в зоне конфликта на юго-востоке Украины", — отметили на RT.

По данным канала, лидеры стран арабского региона высоко оценили работу RT Arabic. "У нас в арабском мире большое количество телевизионных станций… Однако мы смотрим RT, так как этот канал отличается достоверностью информации", — приводит RT слова главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Министр иностранных дел Египта Набиль Фахми (2013-2014 гг.) отметил, что RT Arabic "играет активную роль, работает профессионально, объективно и с высокой эффективностью". Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади (2012-2015 гг.) во время визита в Россию поблагодарил канал RT за его деятельность в арабском мире в целом, и в Йемене в частности, добавляют на канале.

RT на арабском неоднократно становился призером и финалистом различных международных премий, в том числе AIB Awards, New York Festivals и Promax BDA, а также фестиваля "Аль-Гадир", который проводится в Ираке. В 2012 году сайт RT Arabic языке вошел в топ-3 лучших информационных онлайн-ресурсов в арабском мире по итогам года и получил премию Forbes Middle East Top Media Online Award.