Путин на Госсовете обсудил "майские указы", МФЦ и расселение ветхого жилья

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вопросы исполнения "майских указов", предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров (МФЦ), независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья — таковы основные темы прошедшего в четверг совместного заседания Госсовета и комиссии по мониторингу целевых показателей социально-экономического развития страны.

На заседании президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и регионам с 1 января 2019 года ввести постоянный механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, глава государства заявил о необходимости поощрять соцучреждения, откликающиеся на запросы граждан, а также похвалил проект МФЦ, но призвал не останавливаться на достигнутом.

Выполнение майских указов



На заседании Путин обратился к главе Счетной палаты Татьяне Голиковой и руководителю исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексею Анисимову с просьбой озвучить свои оценки, касающиеся реализации майских указов.

Как сообщил Анисимов, из 179 поручений в рамках исполнения "майских указов" президента ОНФ считает исполненными 35, 100 поручений исполнены частично и требуют доработки, не исполнены 44 поручения.

Президент РФ подписал "майские указы" в день своего вступления в должность главы государства 7 мая 2012 года. Указы содержали параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока.

Переселение из ветхого жилья



Одним из вопросов, обсуждавшихся на заседании Госсовета, стало расселение ветхого и аварийного жилья. К 1 сентября 2017 года в России должна завершиться программа расселения жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года. Всего, по данным на 1 апреля этого года, в России, начиная с 2008 года, было расселено более 860 тысяч человек из более чем 13 миллионов квадратных метров жилья, что соответствует 73% выполнения плана по расселению, говорится в материалах к Госсовету. В настоящее время 20 российских регионов отстают от плановых показателей по расселению аварийных домов.

Глава государства поручил правительству РФ и регионам с 1 января 2019 года ввести постоянный механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. При этом на переходный период до 2019 года должно быть продлено действие фонда ЖКХ, который доказал свою эффективность, отметил президент.

Президент также заявил о необходимости разобраться с ситуациями, когда по формальным и надуманным причинам люди не были включены в программу переселения. Путин также подчеркнул, что при расселении россиян из ветхого и аварийного жилья важны не только сроки, но и качество предоставляемых квартир.

"Одновременно хочу предостеречь тех, кто в погоне за соблюдением сроков пытается навязать людям дома, где крыши текут, штукатурка осыпается, то есть по принципу "возьми, боже, что нам негоже", ну и просто, чтобы отчитаться. Хочу повторить: важны не только сроки, но и качество жилья", — заявил он.

В свою очередь министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, давая свою оценку текущей ситуации, заявил, что ведомство ожидает увеличения объемов аварийного жилья в стране.

"Дело в том, что почти половина жилого фонда в нашей стране была построена до 1970 года", — напомнил он.

Мень предложил финансово поощрить субъекты РФ, досрочно расселившие аварийные дома. В пример Мень привел Калининградскую область и Ингушетию, первыми завершивших расселение аварийное жилья — еще в 2015 году — и получивших финансовую поддержку решением председателя правительства. Это позволило данным регионам направить дополнительные средства на расселение вновь образовавшегося аварийного фонда, отметил министр.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев выступил с предложением при расселении аварийного жилья учитывать социальный статус проживающих. Игнатьев предложил реализовать пять механизмов расселения аварийного жилья с учетом этого фактора.

По его словам, первый механизм – это развитие застроенных территорий. Второй – развитие рынка арендного жилья. Третий – создание правового и организационного механизма реализации инициатив собственников помещений в многоквартирных домах по самостоятельной реализации проектов реконструкции аварийного жилья, строительство нового жилья на земельном участке, который высвобождается после сноса аварийного дома. Четвертый – введение нового вида жилищного фонда – специализированного жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Пятый — выдача государственных или муниципальных жилищных сертификатов для граждан, переселяющихся из аварийного жилья.

Он также отметил, что для реализации данных механизмов на уровне РФ необходимо разработать новую нормативно-правовую базу.

Услуги в социальной сфере



Остановившись на теме оценки качества социальных услуг, глава государства заявил о необходимости поощрять соцучреждения, которые прислушиваются к гражданам, и применять жесткие меры к тем, кто не отвечает на запросы граждан.

Он напомнил, что в рамках реализации "майских указов" начато внедрение независимой оценки качества работы организаций социальной сферы. Как отметил Путин, "полученные результаты не должны подшиваться в папку, ложиться под сукно".

При этом президент заявил, что необходимо исключить конфликт интересов при оценке деятельности учреждений социальной сферы, для этого нужно расширить участие в ее проведении Общероссийского народного фронта, социально ориентированных НКО, общественных палат в регионах

"Принципиально важно обеспечить полную независимость оценки. Сейчас еще встречаются случаи, когда бюджетные организации устраивают так называемый "междусобойчик", опрашивают и оценивают сами себя, а потом получается, что у поликлиник, например, формально высокая оценка, а на деле там ни к специалистам не попасть, и, вообще, уровень обслуживания достаточно низкий", — сказал Путин.

Он пояснил, что независимая оценка нужна "не для галочки", она представляет собой реальную возможность влиять на жизнь людей.

В свою очередь глава Минтруда Максим Топилин, высказываясь по данному вопросу, отметил, что независимая оценка всех учреждений социальной сферы по оказанию услуг должна быть завершена в 2017 году. При этом, по его мнению, уже с 2018 года нужно изменить формат проведения независимой оценки.

Топилин отметил, что для улучшения ее качества стоит рассмотреть законодательное закрепление обязательного отчета о результате независимой оценки.

"В ходе обсуждения и подготовки к Госсовету пришли к выводу, что, наверное, было бы целесообразно в законодательстве закрепить, чтобы органы исполнительной власти выступали с публичным отчетом по результатам независимой оценки в своих законодательных собраниях. Это могло бы серьезным образом повысить и ответственность, и публичность этих мероприятий, и контроль за тем, насколько они будут использоваться", — добавил министр.

МФЦ

Одной из тем Госсовета также стал проект по созданию многофункциональных центров. Путин назвал его успешным, отметив, что по всей стране работают 3 тысячи МФЦ, число обращений в которые в прошлом году превысило 60 миллионов. При этом он подчеркнул, что на достигнутом останавливаться нельзя, мнения и пожелания людей должны стать основой для дальнейшего совершенствования.

Глава государства напомнил, что еще несколько лет назад российские граждане, чтобы получить справку или документ, были вынуждены практически везде без всякого исключения "простаивать в очередях, обивать пороги различных контор, платить деньги посредникам".

"Да, действительно, и сейчас еще много проблем подобного рода, но все-таки ситуация в целом начинает меняться. Сегодня многие люди приходят в многофункциональные центры, где можно оформить сертификат на материнский капитал, свидетельство индивидуального предпринимателя, зарегистрировать собственность, получить другие услуги", — сказал он.

Президент отметил, что необходимо создать условия, при которых граждане смогут обратиться в любой МФЦ независимо от места своего проживания и регистрации.

Глава Ростовской области Василий Голубев, комментируя вопрос работы МФЦ, отметил, что граждане и бизнес должны иметь возможность оценивать качество региональных и муниципальных услуг, которые они получают. По его словам, система оценки оказываемых услуг должна стать еще более персонифицированной.

"Как минимум, должна появиться возможность анализа причин низких оценок. Их доля в настоящий момент не очень велика. Но они по-прежнему остаются индикатором проблемы. Важно точно знать причины неудовлетворенности заявителя", — сказал Голубев.

Сто билетов на танцы



В своем выступлении председатель ЛДПР Владимир Жириновский, также принимавший участие в заседании, неожиданно затронул проблему нехватки мест досуга — он посетовал на отсутствие танцевальных площадок для молодежи или людей старшего возраста.

"Поликлиники есть, школы есть – все есть. Для досуга что есть? Площадка для выгула собак, автостоянка, детская площадка (есть). А вот взрослым от 15-20 лет до 90, у них где досуг будет проходить? Сегодня, 4 мая, столица нашей Родины, давайте, куда можно пойти потанцевать, вот просто так? Не ресторан, просто пойти отдохнуть человек хочет, ни есть, ни пить, ничего… Нету!" — сказал председатель партии.

Президент РФ Владимир Путин в связи с этим спросил у мэра столицы: "Куда пойдем на танцы?".

"Владимир Владимирович, по поводу Владимира Вольфовича беспокойства по танцплощадкам — в каждом парке танцплощадки существуют. Поэтому мы сотню приглашений ему пришлем для того, чтобы у него был выбор", — ответил Сергей Собянин.