На фестивале "Весна Победы" выступят международные музыкальные коллективы

Вид на мемориальный комплекс на Поклонной горе с Триумфальной арки в Москве.

Вид на мемориальный комплекс на Поклонной горе с Триумфальной арки в Москве.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. С 4 по 12 мая в рамках фестиваля "Весна Победы" в восьми парках Москвы пройдут выступления музыкальных коллективов из Италии, Новой Зеландии, Сербии, Шотландии и Уэльса, сообщает mos.ru.

Концерты состоятся в Парке Горького, "Музеоне", "Сокольниках", парке Победы на Поклонной горе, парках "Северное Тушино", "Красная Пресня", саду "Эрмитаж" и музее-заповеднике "Царицыно".

Фестиваль откроется в "Сокольниках". Первым свое мастерство покажет оркестр волынок из новозеландского города Крайстчерч, образованный в середине XX века. Коллектив регулярно участвует в состязаниях волынщиков по всему миру.

Из Сансеполькро (Италия) приедет группа сбандьератори — жонглеров флагами. Во время выступления артисты воссоздадут основные движения и технику средневековой игры флагов. Их ассоциация существует более 60 лет и является в стране старейшей в своем роде.

Симфонический медный оркестр представит на фестивале Уэльс. У коллектива богатый репертуар — от произведений Ренессанса, классицизма и барокко до современного джаза и поп-музыки.

Из Шотландии приедет оркестр волынок (город Керколди), а из Сербии — коллектив Dejan Lazarevic Orkestra.

Оркестры будут выступать на разных площадках, но 8 мая состоится совместный концерт в парке Победы на Поклонной горе и в саду "Эрмитаж", а на следующий день — в "Музеоне".

Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы, Мосгорпарка и Московского каледонского клуба.