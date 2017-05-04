Счетная палата не видит необходимости в отслеживании программы реновации

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Счетная палата РФ не видит необходимости в отслеживании программы реновации жилья в Москве, заявила глава ведомства Татьяна Голикова.

"Сейчас пока нет никакой необходимости. Я на самом деле считаю, что Москва взяла на себя достаточно серьезные обязательства и сложные с точки зрения реализации, но крайне востребованные населением страны, населением Москвы в данном случае, и может быть, то, что сейчас сложно переживет Москва. Я хочу отметить, что мэр идет напрямую на контакт с населением, он встречается с теми, кто недоволен, и с теми, кто доволен, сейчас будет общественное обсуждение, вы знаете — с 15 мая по 15 июня, и вот этот опыт — он неоценим с точки зрения последующей реализации и последующего принятия решений, возможно, в других регионах", — сообщила Голикова журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Счетная палата оценивать реализацию программы реновации Москвы.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.