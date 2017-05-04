МЧС предупреждает о заморозках в центральных регионах России

ВОРОНЕЖ, 4 мая — РИА Новости. Ожидаемое понижение температуры до 2 градусов мороза в ночь на пятницу в нескольких областях центральной части России может привести к гибели сельскохозяйственных культур, сообщают региональные управления МЧС.

"Согласно штормовому предупреждению… ночью 5 мая по Курской области ожидаются заморозки до 2 градусов мороза, представляющие опасность для ранних яровых культур", — говорится в сообщении.

Заморозки с такой же температурой прогнозируются в Брянской и Липецкой областях.

"В связи с этим опасным метеорологическим явлением повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур – цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Садоводам рекомендуется предпринять меры по защите насаждений", — предупреждает мэрия Липецка со ссылкой на городское управление по делам ГО и ЧС.