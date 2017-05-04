Уровень удовлетворенности услугами МФЦ в Югре составил 89%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая — РИА Новости. Уровень удовлетворенности услугами многофункциональных центров в Ханты-Мансийском автономном округе составляет 89%, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

В четверг глава региона Наталья Комарова приняла участие в заседании государственного совета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. Одним из вопросов повестки заседания было предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ.

"Доступом к услугам по принципу "одного окна" располагают 99,2% югорчан, а уровень их удовлетворенности предоставленными услугами составляет 89%", — подчеркнули в правительстве автономного округа, добавив, что показатель 90% является целью на ближайший год.

Комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что в некоторых МФЦ все еще сохраняются очереди и не соблюдаются сроки выполнения услуг, губернатор Югры заявила, что обратная связь с населением является основой работы многофункциональных центров в автономном округе, которая позволяет соответствовать необходимым требованиям.

"Мы внимательно отслеживаем эти показатели, так что в Югре среднее время ожидания в очереди при обращении во все МФЦ не превышает 15 минут. Президент подчеркнул, что именно мнение людей, их пожелания и должны стать основой для дальнейшего совершенствования работы МФЦ. Такая обратная связь у нас налажена", — цитируются слова Комаровой на сайте правительства ХМАО.

По данным региональных властей, в рейтинге субъектов РФ по организации предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ по итогам 2016 года Югра занимает первое место в Уральском федеральном округе и шестое место в целом по стране.

Другие новости региона читайте здесь