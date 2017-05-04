Собянин пообещал Жириновскому сотню пригласительных на танцы

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, посетовавшему на отсутствие танцевальных площадок для досуга молодежи или людей старшего возраста, прислать сотню приглашений на различные танцплощадки столицы.

В ходе совместного заседания Госсовета и комиссии по мониторингу целевых показателей социально-экономического развития страны Жириновский обратил внимание на проблему отсутствия мест досуга для молодежи и людей старшего возраста.

"Поликлиники есть, школы есть – все есть. Для досуга что есть? Площадка для выгула собак, автостоянка, детская площадка (есть). А вот взрослым от 15-20 лет до 90, у них где досуг будет проходить? Сегодня 4 мая, столица нашей Родины, давайте, куда можно пойти потанцевать, вот просто так? Не ресторан, просто пойти отдохнуть человек хочет, ни есть, ни пить, ничего… Нету!" — сказал председатель партии.

Президент РФ Владимир Путин в связи с этим спросил у мэра столицы: "Куда пойдем на танцы?".

"Владимир Владимирович, по поводу Владимира Вольфовича беспокойства по танцплощадкам — в каждом парке танцплощадки существуют. Поэтому мы сотню приглашений ему пришлем для того, чтобы у него был выбор", — ответил Собянин.