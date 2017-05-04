Мэрия Москвы и Госдума работают вместе по принятию закона по реновации

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Объем аварийного жилья по РФ без программы реновации в Москве удвоится в ближайшие 10-15 лет; столичная мэрия и Госдума работают в диалоге для принятия взвешенного законодательства по реновации жилого фонда столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Программа действительно нужная для Москвы, хотя она, конечно, очень сложная, трудная и сегодня мы работаем с Государственной Думой в диалоге для того, чтобы принять взвешенное законодательство для решения этой проблемы", — сказал Собянин.

Реновация жилого фонда — это "действительно насущная проблема", подчеркнул градоначальник. "Если ее не решать, то тому аварийному фонду, который есть в России, еще прибавится примерно такая же цифра в ближайшие 10-15 лет", — отметил мэр столицы.

"Сегодня порядок включения в эту программу исключительно добровольный: включаются только те дома, которые сами инициируют процесс реновации своего жилого фонда. Представление новых условий жилых для тех, кто переселяется, являются максимально комфортными, которое не ухудшает, а улучшает жилищные условия", — подчеркнул Собянин.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.