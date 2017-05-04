Путин: важно учитывать качество новых домов при расселении из ветхого жилья

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. При расселении россиян из ветхого и аварийного жилья важны не только сроки, но и качество предоставляемых квартир, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Одновременно хочу предостеречь тех, кто в погоне за соблюдением сроков пытается навязать людям дома, где крыши текут, штукатурка осыпается, то есть по принципу "возьми боже, что нам негоже", ну и просто, чтобы отчитаться. Хочу повторить: важны не только сроки, но и качество жилья", — заявил Путин на совместном заседании Госсовета и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей.

Ранее из материалов к Госсовету по выполнению майских указов президента стало известно, что 20 регионов России отстают по темпам расселения аварийного жилья от плановых показателей. Всего по данным на 1 апреля этого года в стране, начиная с 2008 года, было расселено более 860 тысяч человек из более чем 13 миллионов квадратных метров жилья, что соответствует 73% выполнения плана по расселению, говорится в материалах.

К 1 сентября 2017 года в России должна завершиться программа расселения жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года. Всего в программу вошло 11,4 миллиона квадратных метров аварийного жилфонда.