Путин назвал МФЦ успешным проектом

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Проект по созданию многофункциональных центров (МФЦ) стал успешным, но на достигнутом нельзя останавливаться, мнения и пожелания людей должны стать основой для дальнейшего совершенствования, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу целевых показателей социально-экономического развития страны.
"Именно их мнение – мнение людей, пожелания, и должны стать основой для дальнейшего совершенствования работы многофункциональных центров", — добавил президент.
Глава государства напомнил, что еще несколько лет назад российские граждане, чтобы получить справку или документ, были вынуждены практически везде без всякого исключения "простаивать в очередях, обивать пороги различных контор, платить деньги посредникам".
Путин также напомнил, что недавно лично ознакомился с работой МФЦ в Великом Новгороде.
"Принципиальная задача – создать условия, чтобы граждане могли обратиться в любой МФЦ независимо от места своего проживания и регистрации. Это важный шаг к созданию целостной интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг", — добавил президент.