Путин назвал МФЦ успешным проектом

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Проект по созданию многофункциональных центров (МФЦ) стал успешным, но на достигнутом нельзя останавливаться, мнения и пожелания людей должны стать основой для дальнейшего совершенствования, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу целевых показателей социально-экономического развития страны.

"В целом по стране работает 3 тысячи МФЦ, которые предоставляют практически весь спектр госуслуг. В прошлом году число обращений превысило 60 миллионов. Подчеркну, этот проект стал успешным, но нельзя останавливаться на том, что сделано. Ведь в некоторых центрах пока еще сохраняются очереди, как ни странно", — сказал Путин, отметив, что далеко не везде предоставляется полный спектр услуг, а их качество не всегда отвечает требованиям людей.

"Именно их мнение – мнение людей, пожелания, и должны стать основой для дальнейшего совершенствования работы многофункциональных центров", — добавил президент.

Глава государства напомнил, что еще несколько лет назад российские граждане, чтобы получить справку или документ, были вынуждены практически везде без всякого исключения "простаивать в очередях, обивать пороги различных контор, платить деньги посредникам".

"Да, действительно, и сейчас еще много проблем подобного рода, но все-таки ситуация в целом начинает меняться. Сегодня многие люди приходят в многофункциональные центры, где можно оформить сертификат на материнский капитал, свидетельство индивидуального предпринимателя, зарегистрировать собственность, получить другие услуги", — сказал он.

Путин также напомнил, что недавно лично ознакомился с работой МФЦ в Великом Новгороде.

"Принципиальная задача – создать условия, чтобы граждане могли обратиться в любой МФЦ независимо от места своего проживания и регистрации. Это важный шаг к созданию целостной интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг", — добавил президент.