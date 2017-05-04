Путин: губернаторы должны отвечать за расселение из ветхого жилья

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Руководители регионов России должны взять на себя ответственность за несоблюдение сроков переселения людей из аварийного жилья и лично объяснить жителям, когда их переселят в новые дома, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг

"Обращаюсь к губернаторам, руководителям регионов, которые в сроки явно не укладываются, причем по известным причинам, о которых мы не раз говорили, в том числе из-за очевидных управленческих промахов, прошу взять на себя персональную ответственность, уважаемые коллеги, за ситуацию. Не посылать объясняться подчиненных, а самим прийти к людям и честно сказать, когда они смогут переехать в новое жилье", — сказал Путин.