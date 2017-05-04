В КЧР отпраздновали 60-летие возвращения карачаевцев на историческую родину

ЧЕРКЕССК, 4 мая — РИА Новости. Свыше 40 тысяч жителей Карачаево-Черкесии приняли участие в праздновании 60-летия возвращения карачаевцев на историческую Родину в 1957, когда вернулись первые эшелоны депортированных из Средней Азии и Казахстана, сообщает пресс-служба главы региона.

Согласно указу президиума Верховного Совета СССР в ноябре 1943 года было депортировано свыше 69 тысяч карачаевцев в Среднюю Азию и Казахстан с формулировкой, что в период оккупации многие карачаевцы вели себя предательски. После 14 лет депортации, во времена Никиты Хрущева, в 1957 году карачаевцы были частично реабилитированы и вернулись на Родину.

Более трех тысяч человек собрались 3 мая в городе Карачаевске на торжественный митинг, посвященный 60-летию возвращения карачаецев на Родину. Он прошел у мемориального комплекса памяти жертвам репрессий карачаевского народа. Глава республики Рашид Темрезов поздравил жителей региона со знаменательной датой, вспомнил о непростой судьбе карачаевского народа, который сумел выстоять в тяжелейших условиях депортации. Темрезов выразил благодарность всем жителям Карачаево-Черкесии, которые в 1957 году радушно встретили карачаевский народ, помогли ему заново обустроить хозяйство и снова стать на ноги.

"Мы должны понимать, что добрососедские отношения, в основе которых лежат историческая память, наше взаимоуважение и поддержка, являются залогом развития и процветания нашей малой родины. Об этом мы должны помнить сами, и, что особенно важно, нужно передать это знание молодому поколению", — цитирует пресс-служба слова Темрезова.

© Фото предоставлено Управлением пресс-службы главы и правительства КЧР Празднование 60-летия возвращения карачаевцев на историческую Родину © Фото предоставлено Управлением пресс-службы главы и правительства КЧР Празднование 60-летия возвращения карачаевцев на историческую Родину

В рамках празднования юбилейной даты, при поддержке главы региона, на республиканском ипподроме прошли конноспортивные состязания. Всего прошло пять скачек на лошадях чистокровной верховой породы. Первая скачка на дистанцию 1 тысяча метров была посвящена Героям социалистического труда, награжденных в годы депортации. Вторая скачка на 1,4 тысяч метров — труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. Третий забег, на дистанцию — 1,4 тысяч метров, на приз главы Карачаево-Черкесии Рашида, посвященного 60-летию возвращения карачаевского народа на Родину. Четвертый забег — на дистанцию 1,8 тысяч метров — на приз в честь братских народов республик Средней Азии, оказавших поддержку депортированным карачаевцам. В пятом забеге на 2 тысячи метров разыграли приз Дружбы народов. Все победители соревнований получили денежные призы.

Главный Кубок соревнований достался победителю третьего забега — владельцу лошади из Усть-Джегутинского района КЧР Борису Чипчикову. Его вручил глава республики.

Праздничные мероприятия продолжились на главной площади республиканской столицы. Около 7 тысяч человек приняли участие в концерте с участием известных артистов Северного Кавказа. Во время праздника также были вручены призы победителям различных творческих конкурсов среди детей и молодежи, которые проводились в республике в преддверии юбилейной даты. Праздничные мероприятия прошли во всех городах и районах республики.

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