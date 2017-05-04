Путин попросил разобраться с невключением граждан в программу реновации

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разобраться с ситуациями, когда по формальным и надуманным причинам люди не были включены в программу переселения из ветхого и аварийного жилья.

"Также прошу детально разобраться с теми случаями, когда люди по формальным, зачастую надуманным причинам, не были включены в программу переселения", — заявил Путин на заседании Госсовета в четверг.

"И хочу вновь повторить: масштаб проблемы, конечно, очень большой, и в число аварийных попадают дома, которые не были признаны таковыми на начало 2012 года. Разумеется, хотелось бы сделать еще больше, расширить рамки, но нам нужно выполнить хотя бы то, что есть", — добавил глава государства.