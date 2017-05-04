Путин призвал проработать развитие системы оценки соцучреждений

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Важно посмотреть, что уже было сделано по "майским указам" и сформулировать дальнейшие действия, особенно в развитии независимой оценки соцучреждений и расселении аварийного жилья, сказал президент РФ Владимир Путина на совместном заседании Госсовета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

"Достигнутые успехи должны стать основой для развития вперед, только так можно ответить на запросы людей… Нам предстоит решать все более сложные задачи, это касается социальной сферы и государственного управления, создания современных рабочих мест и условий для ведения бизнес, качества жилья, экологии и в целом пространства для жизни", — сказал Путин.

"Именно поэтому многие положения майских указов получили логическое развитие в приоритетных проектах правительства РФ и других наших программах и планах. Сейчас важно в целом посмотреть на то, что сделано, обозначить проблемные зоны, сформулировать дальнейшие наши действия. С данной точки зрения предлагаю обсудить конкретные вопросы сегодняшней повестки: это развитие системы независимой оценки качества работы учреждений социальной сферы, развитие программы расселения аварийного жилья, а также совершенствование деятельности многофункциональных центров", — добавил президент.