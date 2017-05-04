Путин открыл в Кремле памятник князю Сергею Александровичу

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в четверг открыл воссозданный крест в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле. Оригинальный памятник в 1918 году был снесен при личном участии Владимира Ленина.

В начале церемонии Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литию (заупокойное богослужение) и совершил освещение креста-памятника.

Работы по восстановлению креста велись Российским военно-историческим обществом (РВИО) и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по поручению президента РФ. Организациями были проведены подробные архивные и исторические исследования, позволившие впоследствии восстановить крест с абсолютной исторической точностью. На лицевой стороне креста-памятника изображено распятие. В нише над крестом помещена икона Богородицы по образу надвратной.

Великий князь Сергей Романов — пятый сын Александра II. Четвертого февраля 1905 года он был убит в результате атаки, устроенной членом боевой организации эсеров Иваном Каляевым: когда князь подъезжал к Никольской башне от Николаевского дворца в Кремле террорист бросил бомбу в его карету.

Памятный бронзовый крест с эмалевыми вставками и изображенным на нем распятым Христом был поставлен у Никольской башни 2 апреля 1908 года на народные пожертвования. У подножья креста была надпись: "Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят". Первого мая 1918 года он был уничтожен, в сносе памятника лично участвовал Владимир Ленин. Весной 1918 года из Кремля была убрана и статуя Александра II из мемориального комплекса в честь императора, в 1928 году весь комплекс был окончательно взорван.

Памятник-крест был воссоздан в 1998 году в Новоспасском монастыре, куда перенесли останки Сергея Александровича.

Знаменитыми памятниками, располагающимися на территории Кремля, является Царь-пушка и Царь-колокол. Пушка была отлита из бронзы в 1586 году и является памятником русской артиллерии и литейного искусства, а колокол — в 1735 году. Царь-пушка весит 39,3 тонны, а Царь-колокол — 202 тонны.