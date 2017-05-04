Путин открыл в Кремле памятник князю Сергею Александровичу

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в четверг открыл воссозданный крест в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле. Оригинальный памятник в 1918 году был снесен при личном участии Владимира Ленина.
Работы по восстановлению креста велись Российским военно-историческим обществом (РВИО) и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по поручению президента РФ. Организациями были проведены подробные архивные и исторические исследования, позволившие впоследствии восстановить крест с абсолютной исторической точностью. На лицевой стороне креста-памятника изображено распятие. В нише над крестом помещена икона Богородицы по образу надвратной.
Великий князь Сергей Романов — пятый сын Александра II. Четвертого февраля 1905 года он был убит в результате атаки, устроенной членом боевой организации эсеров Иваном Каляевым: когда князь подъезжал к Никольской башне от Николаевского дворца в Кремле террорист бросил бомбу в его карету.
Памятник-крест был воссоздан в 1998 году в Новоспасском монастыре, куда перенесли останки Сергея Александровича.
Знаменитыми памятниками, располагающимися на территории Кремля, является Царь-пушка и Царь-колокол. Пушка была отлита из бронзы в 1586 году и является памятником русской артиллерии и литейного искусства, а колокол — в 1735 году. Царь-пушка весит 39,3 тонны, а Царь-колокол — 202 тонны.