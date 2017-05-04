В Кремле прокомментировали инициативу ЕР об использовании символов Победы

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. У Кремля нет сформулированной позиции в отношении инициативы "Единой России", касающейся урегулирования вопросов использования символов Победы в коммерческих целях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее "Единая Россия" заявила о том, что в ближайшее время проработает вопрос об определении правового статуса символов победы в Великой Отечественной войне, чтобы впоследствии разработать поправки в федеральное законодательство. По словам замсекретаря генсовета ЕР Евгения Ревенко, в последнее время участились случаи использования символов Победы в коммерческой рекламе, при этом порядок использования изображения георгиевской ленты и другой военно-патриотической символики законодательством не урегулирован.

"У нас никакой позиции сформулированной нет, и я ничего не могу сказать в этой связи", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к инициативе "Единой России" и является ли образ генералиссимуса Сталина символом Победы.