Первые этажи в новых домах после сноса пятиэтажек в Москве будут нежилыми

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Первые этажи в новых домах, которые построят по программе реновации жилья в Москве, в основном будут нежилыми, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире на сайте kp.ru в четверг.

"Первые этажи в строящихся домах, как правило, уже будут отсечены от жилых, и на них будут располагаться помещения, которые можно будет предоставить для торговли и услуг. Соответственно тем коммерсантам, которые сегодня находятся в пятиэтажках, мы предоставим право выбора – либо аналогичная площадь, либо компенсируем рыночную стоимость помещения деньгами", — сказал мэр.

По словам мэра Москвы, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.