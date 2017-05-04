Собянин рассказал о реакции москвичей на программу реновации пятиэтажек

МОСКВА, 4 мая — РИА Недвижимость. Порядка 80% опрошенных москвичей довольны программой реновации пятиэтажек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире на сайте kp.ru.

"Сегодня социологи говорят о том, что 80% москвичей поддерживают эту программу. Этот вопрос касается большего количества москвичей, чем прописаны в пятиэтажках. Это касается по сути дела всей Москвы", — сказал Собянин.

Он добавил, что дома, которые опрашивались поквартирно для включения в перечень, показали очень высокий уровень поддержки — в среднем это около 85-90%.

Власти Москвы готовят крупномасштабную реновацию столичного жилфонда. 2 мая был опубликован перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и в 6 поселениях на присоединённых территориях.