В России может появиться постоянный механизм расселения аварийного жилья

МОСКВА, 4 мая — РИА Недвижимость. Систему постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилья предлагается создать в России, следует из материалов к Госсовету по выполнению майских указов президента РФ.
"Процесс признания жилищного фонда аварийным продолжается, а, значит, следующим важным шагом в решении указанной проблемы должно стать создание системы постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда", — отмечается в материалах.
В них добавляется, что правительству РФ могут поручить подготовить предложения о финансовом поощрении регионов, своевременно завершивших расселение пришедшего в негодность жилья.
Всего по данным на 1 апреля этого года в России, начиная с 2008 года, было расселено более 860 тысяч человек из более чем 13 миллионов квадратных метров жилья, что соответствует 73% выполнения плана по расселению, говорится в материалах. Всего в настоящее время 20 российских регионов отстают от плановых показателей по расселению аварийных домов.