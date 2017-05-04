В России может появиться постоянный механизм расселения аварийного жилья

МОСКВА, 4 мая — РИА Недвижимость. Систему постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилья предлагается создать в России, следует из материалов к Госсовету по выполнению майских указов президента РФ.

В настоящее время в стране работает программа по расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Ей занимается Фонд ЖКХ, чья работа должна прекратиться осенью 2017 года.

"Процесс признания жилищного фонда аварийным продолжается, а, значит, следующим важным шагом в решении указанной проблемы должно стать создание системы постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда", — отмечается в материалах.

В них добавляется, что правительству РФ могут поручить подготовить предложения о финансовом поощрении регионов, своевременно завершивших расселение пришедшего в негодность жилья.

Кроме того, предлагается выработать отдельные решения по расселению аварийного жилья в субъектах РФ, не завершивших расселение до начала 2018 года.

Всего по данным на 1 апреля этого года в России, начиная с 2008 года, было расселено более 860 тысяч человек из более чем 13 миллионов квадратных метров жилья, что соответствует 73% выполнения плана по расселению, говорится в материалах. Всего в настоящее время 20 российских регионов отстают от плановых показателей по расселению аварийных домов.