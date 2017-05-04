Нурматова никто не оповещал об отказе в убежище, сообщили в "Новой газете"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил, что информация об отказе МВД России дать временное убежище журналисту из Узбекистана Худоберди Нурматову (псевдоним — Али Феруз) не соответствует действительности: ни Нурматов, ни редакция издания не получали официальных документов.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что МВД России приняло решение об отказе в предоставлении временного убежища в России журналисту Худоберди Нурматову и он должен покинуть страну. Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

"Эта информация не соответствует действительности — официальных документов ни Нурматов, ни редакция не получили, и срок их получения еще не истек", — сказал Муратов РИА Новости в четверг.

Как сообщал источник агентства, полиция начала проверку "Новой газеты" по факту трудоустройства Нурматова, который, по его словам, более пяти лет находился в России незаконно и теперь должен уехать из страны.

"Что касается проверки — это национальный вид спорта. Только в прошлом году проверок по разным поводам у нас было десять", — заметил по этому поводу Муратов.

Как ранее рассказала РИА Новости пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова, правоохранительные органы "уведомили газету о предстоящей проверке". Однако, так как Нурматов не состоит в штате "Новой", то подобные проверки на предмет законности трудоустройства журналиста, по ее мнению, являются необоснованными.

Издание продолжит сотрудничество с Нурматовым на внештатной основе, поскольку считает его хорошим журналистом и профессионалом своего дела, подчеркнула Прусенкова.