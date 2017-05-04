Собянин сообщил о возможном сносе девятиэтажек в Москве

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Девятиэтажные дома могут попасть в программу реновации жилья в Москве, если будут в ветхом состоянии и попадут в квартальную застройку, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Девятиэтажки мы не собираемся сносить, но если они попадают в поквартальную застройку и находятся в ветхом, тяжелом состоянии, и жители будут требовать от нас, мы можем рассмотреть это, но в порядке большого исключения", — сказал мэр в прямом эфире на сайте kp.ru.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях.

При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир.

В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.