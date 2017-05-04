В парадах и шествиях 9 мая примут участие более восьми тысяч юнармейцев

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более 8 тысяч юнармейцев 9 мая примут участие в военных парадах и торжественных шествиях в 28 городах России в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в четверг дирекция по связям с общественностью Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) "Юнармия".

Два парадных расчета юнармейцев (по 120 человек каждый) во главе с начальником главного штаба Юнармии олимпийским чемпионом лейтенантом Дмитрием Труненковым впервые примут участие в военном параде на Красной площади в Москве. Первым начнет движение расчет юношей, за ним последуют в парадном строю девушки.

"Более 8 тысяч юнармейцев пройдут торжественным маршем на парадах в 28 городах России и примут участие в 60 торжественных шествиях по всей стране", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что более 900 юнармейцев войдут в состав парадных расчетов во всех девяти российских городах-героях — Москве, Санкт-Петербурге (Ленинграде), Волгограде (Сталинграде), Мурманске, Севастополе, Керчи, Новороссийске, Туле, Смоленске и четырех городах, где располагаются штабы военных округов Вооруженных сил РФ — Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Хабаровске.

Инициатива воссоздания Юнармии принадлежит российскому военному ведомству. Основной задачей движения, объединяющего в настоящее время более 95 тысяч юношей и девушек, является воспитание у молодежи чувства патриотизма, уважения к истории России. Во всех 85 субъектах РФ открыты региональные штабы ВВПОД "Юнармия".