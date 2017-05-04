Квартплата для переселенцев из пятиэтажек может быть ниже, чем в хрущевках

МОСКВА, 4 мая — РИА Недвижимость. Квартплата в новых домах, построенных а рамках программы реновации пятиэтажек в Москве, может быть ниже, чем в старых домах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире на сайте kp.ru.

"Я думаю, что квартплата не увеличится, а, возможно, даже уменьшится. Сегодня даже внутридомовые счетчики и внутриквартирные счетчики в пятиэтажках порой поставить невозможно, а в новых домах это сделать будет очень легко", — сказал Собянин.

По его словам, конструкции, которые будут использоваться в новых домах – это монолит или современные панельные конструкции – это "совершенно другого качества жилье", и потребление электроэнергии будет меньше.

Он также добавил, что власти Москвы могут в индивидуальном порядке подобрать переселенцам площадь, которая не будет больше той, которую они сейчас занимают.