Квартплата для переселенцев из пятиэтажек может быть ниже, чем в хрущевках

МОСКВА, 4 мая — РИА Недвижимость. Квартплата в новых домах, построенных а рамках программы реновации пятиэтажек в Москве, может быть ниже, чем в старых домах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире на сайте kp.ru.
По его словам, конструкции, которые будут использоваться в новых домах – это монолит или современные панельные конструкции – это "совершенно другого качества жилье", и потребление электроэнергии будет меньше.
Он также добавил, что власти Москвы могут в индивидуальном порядке подобрать переселенцам площадь, которая не будет больше той, которую они сейчас занимают.