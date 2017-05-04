"Новая газета" продолжит сотрудничать с журналистом Нурматовым

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. "Новая газета" считает необоснованной проверку по факту трудоустройства в издании журналиста из Узбекистана Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз) и планирует продолжить сотрудничество с ним, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, полиция начала проверку "Новой газеты" по факту трудоустройства Нурматова, который, по его словам, более пяти лет находился в России незаконно и теперь должен уехать из страны. В предоставлении временного убежища журналисту отказано, заявил собеседник агентства.

По словам Прусенковой, правоохранительные органы "уведомили газету о предстоящей проверке". Однако, так как Нурматов не состоит в штате "Новой", то подобные проверки на предмет законности трудоустройства журналиста, по ее мнению, являются необоснованными.

Издание продолжит сотрудничество с Нурматовым на внештатной основе, поскольку считает его хорошим журналистом и профессионалом своего дела, подчеркнула Прусенкова.

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.