Собянин поддержал идею отложить до июля второе чтение поправок о реновации

МОСКВА, 4 мая — РИА Недвижимость. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение отложить до июля II чтение поправок о сносе пятиэтажек в Москве.

В среду с такой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.

"Я уверен, что закон будет принят. Правильно, что депутаты решили отложить его до начала июля в связи с тем, что за это время будет проведено голосование, мы определим перечни всех домов. И депутатам, и горожанам станет понятно, о чем идет речь. Мы определимся с точным количеством домов, и горожанам будет проще, и законодателям будет проще принимать законопроект ", — сказал в прямом эфире на сайте kp.ru.

Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы был принят в первом чтении в середине апреля. Московские власти планируют провести опрос жителей пятиэтажек, вошедших в предварительный список, в период с 15 мая по 15 июня этого года.

Власти Москвы во вторник 2 мая опубликовали перечень пятиэтажек, по которым пройдет голосовании о включении их в программу реновации жилья. Если ранее городские власти планировали включить в программу около 8 тысяч домов общей площадью 25 миллионов квадратных метров, то теперь голосовании пройдет по 4,566 тысячи домов. При этом в окончательный вариант программы может попасть еще меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где две трети квартир проголосовавших выскажутся положительно. При формировании этого списка учитывалось техническое состояние дома и то, высказались его жители в рамках предварительного опроса за включение в программу реновации.

В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не попали.