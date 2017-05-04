Программу реновации пятиэтажек могут начать в 2017 году

МОСКВА, 4 мая — РИА Недвижимость. Реализацию программы реновации пятиэтажек в Москве в экспериментальном режиме могут начать в этом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире на сайте kp.ru.

"У нас есть несколько существующих, построенных для города домов, мы можем погрузить их в эту программу и в этом году приступить в экспериментальном порядке к ее реализации. Но сама программа потребует очень продолжительного времени", — сказал Собянин.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию.