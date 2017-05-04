Над Москвой прошла первая репетиция воздушной части Парада Победы

Самолеты Ту-95 пролетают над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы

Самолеты Ту-95 пролетают над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы

АЭРОДРОМ КУБИНКА (Московская область), 4 мая – РИА Новости. Первая репетиция воздушной части Парада Победы началась над Москвой: из подмосковной Кубинки в сторону столицы вылетели вертолеты, открывающие парадный строй авиации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

​В тренировке принимают участие 72 самолета и вертолета, которые в едином строю пройдут над Красной площадью. Тренировка над столицей – первая в этом году. Ранее сообщалось, что первая тренировка над площадкой полигона Алабино, полностью повторяющей размеры Красной площади, проходила 10 апреля.

​Откроет воздушный строй самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. За ним проследуют Ми-28Н, Ми-35, Ка-52. Изюмнкой воздушного парада в этом году станет новое построение – ударная группа из пяти самолетов дальней авиации. Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь".

​Также в репетиции принимают участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130.

Репетиция парада 9 мая. Сейчас в Московском небе пролетели птички… pic.twitter.com/hrUK1wlexe — Фокусник (@Focusnik_Evgeny) 4 мая 2017 г.

​Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях. Из Кубинки, помимо вертолетов, взлетают истребители МиГ-29 и Су-30СМ авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи", а также учебно-боевые самолеты Як-130 из состава авиагруппы "Крылья Тавириды". Кроме того, на Кубинке можно увидеть и шестерку Су-25, которые традиционно завершают Парад Победы, проходя над главной площадью страны с дымами цвета российского флага.

​Полеты экипажей вертолетов проходят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота составляет от 300 до 500 метров, а скорость около 500 километров в час, рассказали в Минобороны РФ.

Над #МГД репетиция воздушной части парада Победы – красота и мощь техники, искусство летчиков, гордость за нашу авиацию! pic.twitter.com/MvDBCozhRY — Семенников Александр (@semennikov) 4 мая 2017 г.

Группа парадного строя авиации проведет над Москвой еще один тренировочный полет – 7 мая, в день генеральной репетиции Парада Победы.