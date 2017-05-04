9 мая в столичных парках пройдут праздничные мероприятия

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. День Победы отпразднуют в 20 столичных парках. Гостей ждут выступления оркестров, песни военных лет, спектакли, кинопоказы, выставки военной техники и конкурсы, сообщает сайт mos.ru.

Большинство мероприятий стартуют в 10:00. А в 22:00 можно будет увидеть традиционный праздничный салют. Яркие залпы раскрасят небо над 19 парками: Парком Горького, парком Победы на Поклонной горе, "Сокольниками", садом "Эрмитаж", "Красной Пресней", садом имени Баумана, Таганским, Измайловским, "Кузьминками", Воронцовским, Лианозовским, Гончаровским, Перовским, "Северным Тушином", Сиреневым садом, "Садовниками", парком 50-летия Москвы, Бабушкинским, парком 850-летия Москвы.