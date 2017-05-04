В Москве пройдет акция к Всемирному дню борьбы с гипертонией

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. С 15 по 19 мая в Москве пройдет акция к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, сообщает mos.ru. В течение этого периода в столичных парках, домах культуры, центрах социального обслуживания, образовательных учреждениях и на предприятиях горожане смогут узнать уровень своего давления, а также узнать от специалистов об опасности гипертонии, ее ранней диагностике, методах профилактики и лечения.

В медицинских организациях в рамках акции прочитают тематические лекции и откроют школы для пациентов по артериальной гипертонии.

13 мая в поликлиниках и диагностических центрах Москвы пройдет день открытых дверей, где можно будет измерить артериальное давление, индекс массы тела, уровень холестерина, глюкозы в крови, сделать биоимпедансометрию, а также пройти обследование с помощью кардиовизора. Также медики дадут пациентам рекомендации по здоровому образу жизни, питанию и физической активности.